مجلس محافظة بغداد يدعو للحفاظ على سلمية المظاهرات 

بغداد-سانا

دعا أعضاء مجلس محافظة بغداد المتظاهرين في ساحة التحرير إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الانجرار وراء الأفراد المندسين.

ووفقا لموقع السومرية نيوز أكد أعضاء المجلس على ضرورة “عدم الانجرار وراء الأفراد المندسين الذين يحاولون القيام بأعمال تخريبية” مشيرين إلى أن حق “المتظاهرين مكفول دستوريا”.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حظر التجوال في بغداد اعتبارا من الخامسة فجر اليوم وحتى إشعار آخر على خلفية أعمال العنف التي رافقت المظاهرات التي شهدتها العاصمة وبعض المحافظات الأخرى أمس.

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