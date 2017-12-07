تأهل ليفربول إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

تأهل ليفربول الانكليزي إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم بعد فوزه الكبير على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 7-صفر.

سجل أهداف ليفربول كل من البرازيليين كوتينيو “ثلاثة أهداف” وروبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني “هدفين” والمصري محمد صلاح.

وبهذه النتيجة تصدر ليفربول المجموعة الخامسة متفوقا على اشبيلية الاسباني الذي رافقه إلى دور الستة عشر بعد تعادله 1-1 مع ماريبور السلوفيني متذيل الترتيب.

كما حجز شاختار دونيتسك الأوكراني مكانا في دور الستة عشر بعد فوزه على مانشستر سيتي الانكليزي 2-1 في المجموعة السادسة.

وهذه أول هزيمة يتجرعها سيتي هذا الموسم في أي مسابقة لينهي المجموعة في الصدارة برصيد 15 نقطة متفوقا بثلاث نقاط على شاختار وبتسع نقاط على نابولي الايطالي الثالث الذي انتقل للعب في الدوري الاوروبي بعد هزيمته 1-2 أمام فينورد صاحب المركز الأخير.

وفي مدريد فاز ريال مدريد الاسباني على بروسيا دورتموند الالماني 3-2 في مباراة مثيرة.

وخلال المباراة حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الريال رقما قياسيا بالتسجيل في كل مباراة في دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وكان ريال ضمن مكانا في دور الستة عشر بوجوده في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة خلف توتنهام هوتسبيرز.