تصدر منتخب المغرب لمجموعته بعد فوزه على الغابون بثلاثة أهداف في تصفيات كأس العالم

الدار البيضاء- سانا

فاز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف دون رد على الغابون في الدار البيضاء أمس ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

ويتصدر المغرب المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط من خمس مباريات متقدما بنقطة واحدة على منتخب ساحل العاج الذي يحتل المركز الثاني قبل مواجهة حاسمة بين الفريقين في الجولة الأخيرة الشهر المقبل في أبيدجان.

وسيكون المغرب بحاجة لنقطة واحدة أمام ساحل العاج ليضمن العودة إلى كأس العالم لأول مرة منذ مشاركته الأخيرة في 1998.

وخرجت الغابون من المنافسة على التأهل إذ تحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط مقابل ثلاث لمالي التي تعادلت من دون أهداف مع ساحل العاج الجمعة الماضي في باماكو.

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