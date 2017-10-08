اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في صبراتة الليبية

صبراتة-ليبيا-سانا

اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر أمس في مدينة صبراتة الليبية التي تبعد 70 كلم غرب طرابلس وتحولت إلى مركز انطلاق أساسي للهجرة غير الشرعية.

يذكر أن الغزو الأطلسي لليبيا واشتعال الحروب والتوترات في أكثر من منطقة في العالم والاعتداءات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق والتي تدعمها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والأنظمة التابعة لها كنظام أردوغان وممالك ومشيخات الخليج إضافة إلى الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على بعض الدول هي من أسباب ظاهرة الهجرة.

وقال باسم الغرابلي مدير مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية لوكالة فرانس برس “تم القبض على 3150 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة آسيوية وعربية وإفريقية”.

وكان المكتب أعلن الجمعة الماضي أنه “طرد” من المدينة جماعة مسلحة يتزعمها أحد كبار مهربي البشر.

وتشهد ليبيا منذ الغزو الأطلسي عام 2011 فلتانا أمنيا وانتشارا للتنظيمات المسلحة على مختلف مناطق هذا البلد بدعم من دول اقليمية وغربية بينما تخوض القوات الليبية مواجهات مع ميليشيات إرهابية سيطرت على بعض المناطق في البلاد سعيا لاستعادتها.

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