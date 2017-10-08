فوز هولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على روسيا البيضاء في تصفيات كأس العالم

بوريسوف-روسيا البيضاء-سانا

فاز المنتخب الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على منتخب روسيا البيضاء ضمن تصفيات كأس العالم في روسيا 2018.

وبهذه النتيجة يملك المنتخب الهولندي 16 نقطة من تسع مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف السويد صاحبة المركز الثاني والتي ستواجهها في أمستردام يوم الثلاثاء القادم في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الأولى.

وتتفوق السويد على هولندا بفارق كبير من الأهداف وتبدو مشاركة هولندا في نهائيات روسيا مستبعدة إلى حد كبير حيث سيكون عليها تعويض فارق 12 هدفا مع السويد إذا أرادت التأهل إلى ملحق التصفيات فيما تتصدر فرنسا المجموعة برصيد 20 نقطة.

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