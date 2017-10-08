السفارة الأميركية في السعودية تحذر رعاياها بعد هجوم القصر الملكي

الرياض – سانا
دعت السفارة الأميركية في السعودية اليوم رعاياها إلى التزام الحيطة الحذر بعد الهجوم الذي استهدف القصر الملكي في جدة على البحر الأحمر.
ونقلت ” أ ف ب” عن السفارة قولها في بيان مقتضب أنه نظرا لإمكانية حصول عمليات أمنية للشرطة “ننصح الرعايا الأميركيين باتخاذ الحيطة عند
تنقلهم في المنطقة”.
وكان قتل وأصيب 5 من قوات أمن نظام بني سعود في هجوم استهدف القصر الملكى بجدة اليوم.
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