الأمن المصري يلقي القبض على 14 إرهابيا

القاهرة-سانا

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 14 إرهابيا بينهم متزعم في “حركة حسم” الجناح العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم إن” قوات الأمن بعد الحصول على معلومات تفيد بعودة نشاط حركة حسم الإرهابية في محافظة المنوفية والتجهيز لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية تمكنت من إلقاء القبض على المتزعم في الحركة أحمد سامي عبد الحميد عبد العال إضافة إلى 13 آخرين من عناصر الحركة”.

وأشار البيان إلى مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والدارات الكهربائية المعدة للتجهيز إضافة لمخرطة لتصنيع كواتم الصوت و3

دراجات نارية و 160 الف جنيه”.

وكانت وحدات من الجيش المصري ألقت في 18 الشهر الماضي القبض على إرهابيين إثنين خلال عملية في سيناء أسفرت عن تدمير أوكار وعربات وآليات يستخدمها الإرهابيون في اعتداءاتهم ضد الجيش.

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