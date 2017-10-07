قاسمي: نظام بني سعود يروج للتطرف والإرهاب

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم واتهامات وزير خارجية نظام بني سعود عادل الجبير “الفارغة والمكررة” لإيران مشيرة إلى أن سمة السياسة السعودية البارزة تتمثل في “ترويج التطرف والإرهاب واستخدام القوة العسكرية”.

وكان الجبير كرر أمس مرة أخرى مزاعمه ضد إيران بما سماه حسب زعمه “بالتدخل في دول عديدة بالمنطقة” ناسيا ما يقوم به النظام السعودي من قتل الشعب اليمني ودعم عدد من التنظيمات الإرهابية المسلحة في دول المنطقة وخاصة في سورية وتصدير الأيديولوجيا المتطرفة إلى العالم على أساس الفكر الوهابي التكفيري.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح له مساء اليوم “كلما أصبح النظام السعودي تحت ضغط الرأي العام الدولي بسبب ملف عدوانهم على اليمن ودعمهم للإرهاب يستأنفون اطلاق مثل هذه الإتهامات المثيرة للسخرية والمكررة ضد بلادنا”.

وأشار قاسمي إلى أنه بالرغم من امتلاك نظام بني سعود ملفا كبيرا وطويلا من الترويج للإرهاب والعنف والعدوان فإنه يقوم هذه الأيام “بصورة مخزية وفي توهم سافر كحراس للعالم بتحديد شروط لحضور إيران بفاعلية في المجتمع العالمي”.

وأوضح قاسمي أنه بالرغم من محاولات نظام بني سعود العمل للتغطية على جرائمه في المنطقة وعلى التملص من المسؤولية واتهام الآخرين بها وحرف أنظار الرأي العام العالمي وإنفاق أموال طائلة إلا أن “فضائحه أكبر من أن تغطيها مثل هذه الأساليب”.

ويعد النظام السعودي المسؤول الأكبر عن تفريخ الإرهاب وانتشاره في المنطقة والعالم عبر الفكر الوهابي المتطرف الذي يتبناه ويحاول هذا النظام مؤخرا بشكل يائس البحث عن طريقة للنجاة بعد انفلات الإرهاب وإنقلابه على داعميه السعوديين والغربيين على حد سواء.

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