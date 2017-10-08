اختتام فعاليات الملتقى الأول للتجارة الدولية والاستثمار

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات الملتقى الأول للتجارة الدولية والاستثمار الذي نظمته مجموعة سوا التعليمية والجامعة الدولية الالكترونية في فندق الشيراتون بدمشق.

وتم خلال حفل الختام توزيع الشهادات على المتدربين الذين واظبوا على الحضور والمشاركة في محاضرات الملتقى والتي قدمها على مدى سبعة أيام خبراء وأكاديميون من سورية وعدة دول عربية حول التجارة الدولية بهدف إعداد قادة تجاريين على مستوى عال من الأداء والفاعلية.

كما تم توزيع شهادات على الشركات الداعمة للملتقى إضافة إلى تقديم شهادتي دكتواره فخرية لرئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس وللباحث

الاقتصادي الدكتور شادي أحمد من قبل الجامعة الدولية الالكترونية لجهودهما في دعم الملتقى وإنجاحه.

وأكد رئيس مجموعة “سوا” الدكتور ماجد الركبي أهمية الملتقى في تمكين المتدربين من اكتساب المعرفة حول قضايا التجارة الدولية بهدف خلق شراكات حقيقية بين رجال الأعمال السوريين مع غيرهم من دول العالم للمساهمة في إعادة إعمار سورية.

من جهته رئيس الجامعة الدولية الالكترونية محفوظ سلام أشار إلى النتائج الايجابية الكبيرة التي حققها الملتقى لما قدمه من معلومات ومعرفة للمتدربين معربا عن استمرار الجامعة في تقديم التدريب وتنمية القدرات التي تفيد السوريين وتسهم في إعادة إعمار بلدهم.

حضر الحفل وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية المهندسة وفيقة حسني ومعاون وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح والقائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق محمد ثروت سليم وحشد من رجال الأعمال والمهتمين.

وكان الملتقى انطلق يوم السبت الماضي وتلقى المتدربون محاضرات تركزت حول الحساب التجاري وحساب المعاملات الرأسمالية وصافي الاحتياطات الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلة واختلال ميزان المدفوعات وسعر الصرف وسوق الصرف الأجنبي وأنواعه والعلاقة بين سعر الصرف وميزان المدفوعات ونظم الصرف المختلفة والمنظمات الاقتصادية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

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