مقتل وإصابة5 من قوات نظام بني سعود بهجوم على القصر الملكي بجدة

الرياض-سانا

قتل عنصران من قوات أمن نظام بني سعود وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم نفذه مسلح اليوم على القصر الملكي بمدينة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء الناطقة بإسم النظام السعودي واس عن وزارة داخلية النظام قولها في بيان “تعرضت فجر اليوم نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف”.

وأضاف البيان إن الحادث “نتج عنه مقتل المهاجم وعنصري أمن بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين حيث يتلقون حاليا العلاج اللازم” مشيرا إلى أن قوات

الأمن حددت هوية منفذ الهجوم موضحا أنه سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما.

وأمس أعلنت سلطات النظام السعودي الذي يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة ومدها بالمال والسلاح والإرهابيين أن الشرطة التابعة له ضبطت خلال “عملية أمنية” خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة الرياض حسب زعمها.

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