نسور قاسيون يبدؤون تحضيراتهم في سيدني للقاء استراليا في إياب الملحق الآسيوي

السبت / 7 / 10 / 2017
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية
2017-10-07
سلوتسكي:أغرامونت لم يخش الذهاب لسورية واستقالته خطوة صحيحة
2017-10-06
حزب التيار العربي:الجيش العربي السوري سينتصر على الإرهاب
2017-10-06
آباء المجمع الأنطاكي المقدس:أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة سورية
2017-10-06
جاليتنا بروسيا وإيطاليا وسلوفاكيا والنمسا: سنبقى الحصن الحصين للوطن
2017-10-06
بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الوضع في سورية والمنطقة
2017-10-06
روسيا: الوجود الأمريكي غير الشرعي يعيق عمليات الجيش السوري ضد (داعش)
2017-10-06
محليات
ساعاتي: الشباب الجامعي جزء أساسي ومهم في عملية إعادة الإعمار
2017-10-07
تخفيض أسعار السكر والزيت والمتة والمعجنات
2017-10-07
الأرصاد: فرصة لزخات من المطر فوق المناطق الساحلية
2017-10-07
وزير الصحة يدعو للإسراع بإنجاز المبنى الإداري الخاص بمشفى الباسل في طرطوس
2017-10-06
رئيس الوزراء يزور رابطة المحاربين القدماء: نهج الدفاع عن الوطن ما زال النهج الأول الذي تتمسك به سورية
2017-10-06
(سلامة قلبك).. مسير رياضي في حلب
2017-10-06
الوزيرحيدر: سورية ترسم المشهد الأخير من الانتصار على الإرهاب
2017-10-05
رياضة
جرمانا يحرز كأس محافظة ريف دمشق بكرة القدم
2017-10-07
تشرين والاتحاد والكرامة وحطين إلى نصف نهائي دورة الانتصار
2017-10-07
الشرطة والجيش وقاسيون أبطال دوري أندية الكاراتيه للدرجات الثلاث- فيديو
2017-10-07
نسور قاسيون يبدؤون تحضيراتهم في سيدني للقاء أستراليا في إياب الملحق الآسيوي-فيديو
2017-10-07
إشادات عالمية واسعة بأداء نسور قاسيون أمام أستراليا
2017-10-07
نادي جرمانا.. نشاطات مستمرة وطموح بتوسيع الألعاب-فيديو
2017-10-07
مخزومة وصابور بطلا الجمهورية بكرة المضرب الشاطئية لفئة الرجال
2017-10-07
مال وأعمال
المشاركون في ملتقى سيدات ورجال الأعمال الأول: تبسيط القوانين المشجعة للشركات والمستثمرين
2017-10-07
افتتاح مهرجان صنع في سورية للتسوق باللاذقية
2017-10-07
ملتقى رجال وسيدات الأعمال الأول: وضع رؤى مستقبلية تواكب مرحلة إعادة الإعمار
2017-10-06
“فلاي داماس” تطلق أولى رحلاتها لطائرة الشحن
2017-10-05
سورية والجزائر تبحثان تعزيز التبادل التجاري
2017-10-05
مؤشر سوق دمشق يرتفع 75ر46 نقطة
2017-10-05
فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 8ر0 بالمئة في أيلول
2017-10-05
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحة
تعليم وجامعات
تقارير مصورة
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SanaNews
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
0940777186
الشريط الأخباري
مقتل وإصابة5 من قوات نظام بني سعود بهجوم على القصر الملكي بجدة
المهندس خميس يناقش مع وزراء الدولة آليات تفعيل العمل الحكومي والارتقاء به
إصابة 4 أطفال بجروح في إنفجار عبوة من مخلفات المجموعات الإرهابية بريف حلب الشرقي
وحدات الجيش تسيطر على مناطق جديدة في مدينة الميادين وتواصل تقدمها في ملاحقة إرهابيي (داعش) على الضفة الشرقية لنهر الفرات
سلاح الجو الروسي يقضي على 180 إرهابياً من (داعش) في دير الزور
ظريف: الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده
نسور قاسيون يبدؤون تحضيراتهم في سيدني للقاء أستراليا في إياب الملحق الآسيوي-فيديو
حملة تلقيح جديدة ضد شلل الأطفال تستهدف مليونين و700 ألف طفل
350 طن دقيق تمويني إلى دير الزور أسبوعياً
أهالي الحمدانية وصلاح الدين بحلب يطالبون بتأهيل المنظومة الكهربائية وتحسين الرغيف
نسور قاسيون يبدؤون تحضيراتهم في سيدني للقاء استراليا في إياب الملحق الآسيوي
2017-10-07
نسور قاسيون يبدؤون تحضيراتهم
2017-10-07
tarek2012
سابق
غراء يشفي الجروح في ثوان
التالي
المعاني التاريخية لحرب تشرين التحريرية في أمسية شعرية بمخيم جرمانا
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
© Copyright 2017, All Rights Reserved