المشاركون في ملتقى سيدات ورجال الأعمال الأول: تبسيط القوانين المشجعة للشركات والمستثمرين

دمشق-سانا

أكد المشاركون في ملتقى سيدات ورجال الأعمال الأول ضرورة تبسيط القوانين المشجعة للشركات والمستثمرين وتوفير نافذة واحدة ضمن منطقة تنظيم المرسوم 66 /خلف الرازي/ تتم فيها كل الإجراءات ضمن برنامج زمني محدد.

ودعا المشاركون في ختام الملتقى الذي أقيم على مدى يومين في فندق الشيراتون بدمشق إلى “تأمين التمويل اللازم للمستثمرين وتوفير مرونة السداد وتطوير اجراءات التسليف وتنشيط المصرف العقاري في هذا المجال مع تخفيض نسبة الفائدة على القروض بشكل يساعد المستثمر على تخفيض تكاليف الإنتاج ويسمح للمنتجات بالمنافسة الخارجية”.

وأشار المدير التنفيذي بشركة الشام القابضة نصوح النابلسي إلى آلية عمل الشركة والتسهيلات التي تقدمها للشركاء المستثمرين مبينا قيام الشركة بمشاريع تجارية واقتصادية واستثمارية في مختلف القطاعات بالإضافة إلى قيامها بتأسيس شركات ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز المقاسم والأقسام المنفذة لمصلحة المحافظة وتحت رعايتها.

واستعرض المدير التنفيذي للمشروع 66 جمال اليوسف التسهيلات والإجراءات التي شملها تنظيم هذه المنطقة العقارية وتحفيز الحركة العقارية بينما لفت المهندس محمد خير بني المرجة إلى توافر الخبرات السورية القادرة على تصميم المنشات الضخمة داعيا إلى توفير الية عمل تحقق التالف بين المكاتب الهندسية.

من جانبه لفت مدير الجلسة المهندس محمد العويس إلى أن “تشجيع الاستثمار لا يتحقق بالتشريعات التي تتضمن المزايا والاعفاءات والاستثناءات بل بعمل منظومة إدارية متكاملة تؤمن كل خدمات المستثمرين في هذه المنطقة العقارية الخاصة ضمن أسقف زمنية تفرض على المستثمر وإدارة المشروع بالتساوي”.

ولفت العويس إلى توافر الخبرات الهندسية في سورية بدليل مساهمتها في تصميم ودراسة مشاريع كبيرة وضخمة داخل وخارج سورية مشددا على ضرورة تصنيف المكاتب الهندسية الانشائية المخولة بدراسة الأبراج والمنشآت العالية ذات الخصوصية الفنية.