ساعاتي: الشباب الجامعي جزء أساسي ومهم في عملية إعادة الإعمار

مقالات ذات صلة ساعاتي خلال لقائه المشاركين في مؤتمر الشبيبة: تحديد الأولويات بما يسهم في تطوير العمل الشبابي

دمشق-سانا

أكد الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية أن الشباب الجامعي جزء أساسي ومهم في عملية اعادة الإعمار داعيا إلى التفاني بالعمل والقيام بالمبادرات النوعية في كل المجالات داخل الجامعات وخارجها وبذل المزيد من الجهد والمثابرة والالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري والمساهمة في إعادة اعمار سورية.

وشدد الدكتور ساعاتي خلال لقائه المشاركين في الدورة التنظيمية المركزية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية لقيادات فروعه بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التقانية على مدرج جامعة دمشق على أن تضحيات الجيش العربي السوري هي التي حمت سورية وعززت صمودها ضد الحرب مشيرا إلى أن انتصارات جيشنا الباسل وحلفائه وفي مقدمتهم روسيا وإيران والمقاومة اللبنانية لن تتوقف حتى تحرير كامل التراب الوطني السوري من رجس الإرهابيين.

وقدم الدكتور ساعاتي عرضا سياسيا للأوضاع في سورية والمنطقة أشار خلاله إلى أن سورية تواجه منذ سبع سنوات حربا لم يشهدها التاريخ الحديث بهدف النيل من مواقفها المبدئية والثابتة في مواجهة المعتدين منوها بالتلاحم بين أبناء الشعب السوري وجيشه ودولته تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وكانت بدأت أمس الأول فعاليات الدورة التنظيمية المركزية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية لقيادا ت فروعه في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد بهدف تفعيل الجانب التنظيمي وتأكيد دور الاتحاد وحضوره في مجالس الجامعات والكليات للدفاع عن مصالح الطلبة.