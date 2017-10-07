جرمانا يحرز كأس محافظة ريف دمشق بكرة القدم

ريف دمشق-سانا

أحرز فريق جرمانا كأس محافظة ريف دمشق بكرة القدم بعد فوزه اليوم في المباراة النهائية على شبعا 3-صفر.

سجل أهداف المباراة غازي أبوحمرة هدفين وشادي عزام.

وفي تصريح لمندوب سانا أكد أمين فرع ريف دمشق للحزب احمد همام حيدر أن الرياضة بكل ألعابها تعد الجامع لأبناء الوطن لافتا إلى ضرورة مواصلة العمل لكي تستعيد المحافظة مكانتها على الساحة الرياضية في مختلف الألعاب.

وحول مباراة منتخبنا الوطني القادمة في إياب الملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي في تصفيات مونديال روسيا قال حيدر إن قلوب السوريين مع منتخبنا ونحن متفائلون بتحقيق الفوز وخاصة بعد العرض القوي الذي قدمه في مباراة الذهاب.

من جانبه أشار محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم إلى أهمية هذه البطولة لتنشيط اللعبة وتوفير فرصة للاحتكاك كما تعد بمثابة عرس رياضي كروي حقيقي لكل أندية المحافظة مؤكدا أن السوريين كافة سيكونون خلف منتخبنا في مباراة الإياب أمام استراليا ونحن واثقون على صنع الانتصار والفوز.

وبعد المباراة التي جرت في ملعب المركز الرياضي بجرمانا قام أمين الفرع والمحافظ ورئيس فرع ريف دمشق للاتحاد الرياضي بتوزيع الميداليات لصاحبي المركز الأول والثاني وتسليم كأس البطولة لنادي جرمانا.