فعاليات متنوعة لجمعية تنظيم الأسرة بدرعا

درعا-سانا

أطلق فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بدرعا فعاليات متنوعة بمناسبة مع الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي تشمل توزيع ملصقات وجلسات توعية للنساء ضمن مراكز الإقامة المؤقتة إضافة إلى المشاركة بكل الفعاليات التوعوية.

وأشار رئيس فرع الجمعية الدكتور عبدالرحيم برمو إلى أن الفرع يعمل مع كل الجهات لتوعية النساء بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالفحص الذاتي أو عن طريق التصوير الشعاعي لافتا إلى أن اكتشاف المرض في بدايته يسهل عملية العلاج ويحول دون انتشاره.

وتشارك سورية دول العالم الحملة المخصصة للتوعية بسرطان الثدي في تشرين الأول من كل عام والتي اختير الشريط الوردي رمزا لها لتذكير النساء بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر إجراء فحوص مجانية للسيدات من خلال مراكز ومشافي وزارة الصحة والجمعيات الأهلية المهتمة بهذا المجال.