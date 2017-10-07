بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مجلس الأمن الروسي تطورات الوضع في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف قوله اليوم “تبادل المشاركون في الاجتماع الآراء حول الوضع في سورية مع التركيز على الديناميكية الإيجابية لتطور الأوضاع بعد العمليات الفعالة للقوات الجوية الروسية لدعم تقدم قوات الجيش السوري”.

وكان الرئيس بوتين أعلن خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد في موسكو قبل أيام أن روسيا مستمرة في تقديم “المساهمة المجدية” لحل الأزمة في سورية.