مقتل 6 يمنيين جراء غارات العدوان السعودي على صعدة

صنعاء-سانا

قتل ستة يمنيين جراء غارات شنها طيران نظام بني سعود على محافظة صعدة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكرى يمني قوله: إن “ثلاثة مواطنين استشهدوا بينهم طفل إثر غارتين لطيران العدوان على منطقة آل مقنع بمديرية منبه في صعدة”.

وأضاف المصدر: إن “ثلاثة مواطنين آخرين استشهدوا بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه فيما أصيب طفلان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية برط المراشي بمحافظة الجوف”.

وكان 17 يمنيا قتلوا في غارات شنها طيران تحالف العدوان السعودي أول أمس على محافظتي صعدة وحجة اليمنيتين.

ويشن التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانا على اليمن وشعبه منذ أكثر من سنتين طال البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وخلف عشرات آلاف القتلى والمصابين فضلا عن تردي الوضع الإنساني وتفشي الأمراض.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency