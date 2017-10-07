وحدات الجيش تسيطر على مناطق جديدة في مدينة الميادين وتواصل تقدمها في ملاحقة إرهابيي (داعش) على الضفة الشرقية لنهر الفرات

دير الزور-سانا

حققت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء انجازات مهمة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي بريف دير الزور مسيطرة على مناطق جديدة في مدينة الميادين وقرية حطلة.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات القليلة الماضية اشتباكات عنيفة مع ارهابيي تنظيم “داعش” في مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي سيطرت خلالها على قلعة الرحبة الأثرية وكتيبة المدفعية ومزارع الشبلي وسوق الهال وصوامع الحبوب جنوب غرب المدينة.

وأشار المراسل إلى أن الاشتباكات اسفرت عن مقتل العديد من الارهابيين من بينهم عشرات الانتحاريين وتدمير 3 عربات مفخخة لافتا الى أن وحدات الجيش تواصل التقدم باتجاه باقي احياء مدينة الميادين وتقوم بتفكيك الألغام والمفخخات والعبوات التي زرعها إرهابيو “داعش” في المنطقة.

وسيطرت وحدات من الجيش أمس على المخبز الالى الواقع على مشارف المدينة التي تعد أحد أخطر معاقل تنظيم “داعش” التكفيري الذي عمد إلى تحويل مؤسسات الدولة ومنشاتها ومنازل المواطنين الى مراكز قيادة وأوكار لتخزين الأسلحة والذخيرة.

ولفت مراسل سانا إلى أن سلاح الجو دمر اليات لتنظيم “داعش” وقضى على العديد من إرهابييه الفارين نحو بلدة العشارة الواقعة بين الميادين والبوكمال.

وعلى الضفة الشرقية من نهر الفرات لفت مراسل سانا إلى أن وحدات من الجيش واصلت عملياتها العسكرية على محور قرية حطلة وسيطرت على نقاط جديدة في القرية وعلى محطة المياه بعد تكبيد ارهابيي تنظيم “داعش” خسائر في الأفراد والعتاد.

وبين المراسل أن وحدات من الجيش تقدمت بعد عمليات نوعية باتجاه منطقة جسر السياسية ودمرت تحصينات وتجمعات لتنظيم “داعش” الإرهابي بالتوازي مع القضاء على 7 إرهابيين بضربة جوية على السيارة التي كانت تقلهم.

وأوضح مراسل سانا في دير الزور ان وحدات من الجيش واصلت عملياتها في تأمين الطريق من بداية الحدود الإدارية بدير الزور في منطقة هريبشة حتى دوار البانوراما جنوب المدينة وقضت على العديد من ارهابيي تنظيم “داعش” الذين تسللوا إلى الطريق.

وأشار المراسل إلى أن سلاحي الجو والمدفعية نفذا ضربات مكثفة على تجمعات محاور تحرك تنظيم /داعش/ في قريتي الجنينة والحسينية وجسر السياسية واحياء الشيخ ياسين والعرفي والعرضي وكنامات وخسارات والحميدية ما اسفر عن القضاء على اعداد كبيرة من ارهابييه وتدمير تحصيناتهم وآلياتهم.

ودمرت وحدات من الجيش أمس الاول مستودعا للاسلحة ومقر اتصالات وقيادة وعدة عربات تحمل رشاشات ثقيلة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الميادين.