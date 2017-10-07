المطالبة بتأمين مقر لنقابة التمريض ومراقبة عمل الصيدليات في حماة

حماة-سانا

طالب رؤساء فروع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في حماة بتأمين مقر لنقابة التمريض والقبالة والمهن الصحية ومراقبة عمل الصيدليات والالتزام بالتسعيرة المحددة للأدوية وتوفير الأدوية للأمراض المزمنة والسرطانية.

وأكد رؤساء المنظمات والنقابات خلال اجتماعهم اليوم في مقر فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بحماة على ضرورة تأمين مراكز إيواء بديلة عن المدارس في مدينة حماة نتيجة الضغط الكبير في الصفوف التدريسية ودراسة واقع العقارات الموزعة في مختلف مناطق المحافظة وكيفية طرحها للاستثمار والاهتمام برياض الأطفال وتطوير برامج عملها.

وأشار أمين فرع حماة لحزب البعث محمد أشرف باشوري إلى ضرورة الإشراف الكامل على عمل مراكز الإقامة المؤقتة للأسر المهجرة والاهتمام بتقييم عمل الوحدات النقابية وإيجاد آليات لدعم صندوق أسر الشهداء.

بدوره لفت رئيس نقابة أطباء حماة الدكتور غزوان المرعي إلى أن النقابة عملت على المساهمة في تحقيق التنمية الصحية في المحافظة ومتابعة تنفيذ الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة بما يؤدي إلى رفع شأن مهنة الطب ورفع الراتب التقاعدي النقابي للأطباء.

كما أشار رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين المهندس عبد الناصر الخليل إلى منح فرع النقابة رخص بناء مجانية لأسر الشهداء وأسر الجرحى والمصابين بمساحة 150م2 مبينا أن النقابة تقوم بتسجيل أبناء الشهداء المهندسين مجاناً في النقابة.

وبين رئيس فرع نقابة صيادلة حماة الدكتور بشار حلواني إلى أن فرع النقابة أجرى حملة واسعة لمراقبة عمل الصيدليات والتأكيد على وجود الصيدلي على رأس العمل ومخالفة الصيدليات التي تقوم ببيع أدوية مهربة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

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