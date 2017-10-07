العراق..السيطرة على 150 قرية والقضاء على 385 إرهابيا

بغداد-سانا

أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله اليوم انه تم خلال عمليات تحرير قضاء الحويجة في محافظة كركوك شمال العراق من تنظيم “داعش” السيطرة على 150 قرية ومنطقة.

وقال يار الله في بيان نقله موقع السومرية نيوز العراقي.. ان “القوات العراقية المشتركة تمكنت خلال العمليات من قتل 385 إرهابيا بينهم خمسة قناصين وإلقاء القبض على ستة آخرين وتفجير وتفكيك أكثر من 500 آلية مفخخة وعبوة ناسفة”.

وأوضح يار الله انه تم كذلك تدمير 20 مقرا للإرهابيين وتدمير خمسة معامل لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات إضافة إلى العثور على 10 مخازن للعتاد والأسلحة وتدمير خمسة مراكز اتصالات.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العباد أعلن يوم الخميس الماضي عن تحرير قضاء الحويجة بالكامل من إرهابيي تنظيم “داعش” بعد عملية عسكرية واسعة للقوات العراقية المشتركة استمرت عدة أيام.

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