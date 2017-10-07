درعا-سانا

تم في محافظة درعا تشكيل قيادة جديدة لفرع درعا للاتحاد الوطني لطلبة سورية مكونة من عبد العزيز الجهماني رئيسا وحسان السمارة ومالك النصرالله ومحمد المحاميد ويامن المصطفى ويمامة المحمد وعبد الرحمن العقلة أعضاء.

كما تمت تسمية كل من وسام المحاميد وشحادة الطلب وباسل الزعبي وقصي الكفري ورؤى الهواري كأعضاء احتياط.

وأشار رئيس مكتبي الثقافة والإعلام والمعلوماتية الفرعي للطلبة حسان السمارة إلى ان القيادة الجديدة ستسعى لرعاية الطلاب ومصالحهم والعمل مع الجهات المعنية لتطوير العملية التعليمية وافتتاح فروع جديدة للكليات حسب الحاجة وعدد الطلاب.

ويوجد في محافظة درعا 6 فروع لكليات تتبع لجامعة دمشق.

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