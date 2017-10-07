روحاني: الإدارة الأمريكية غير قادرة على التراجع عن الاتفاق النووي

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني انه لا يمكن للإدارة الأمريكية التراجع عن الاتفاق النووي مع إيران رغم التهديدات المتكررة التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن.

وقال روحاني في كلمة له اليوم خلال مراسم بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات الإيرانية.. إن “إيران أثبتت من خلال التوصل إلى الاتفاق النووي اقتدارها السياسي وكسرت الاصطفافات التي كان البعض يعمل لتشكيلها ضدها” موضحا أن جميع الدول باتت تدين اليوم موقف الولايات المتحدة تجاه إيران.

وجدد روحاني التأكيد على ان بلاده لا ترغب في امتلاك أسلحة نووية وإنما أنشطتها النووية هي لأغراض سلمية.

وكانت إيران والدول الست الكبرى أعلنوا رسميا في تموز 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.

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