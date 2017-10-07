برلين-سانا

كشفت صحيفة ايبوخ تايمز الألمانية ان ألمانيا تعتزم زيادة عدد قواتها في أفغانستان.

وذكرت الصحيفة في عددها اليوم أن البرلمان الألماني “البوندستاغ” يخطط لزيادة عدد الجنود الألمان الموجودين في أفغانستان بنسبة 50 بالمئة ليصل عددهم إلى 1400 جندي.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أعلن في آب الماضي أن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها مستعدون لزيادة أعداد قواتهم الموجودة في أفغانستان بحجة مكافحة الإرهاب.

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