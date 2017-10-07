إسبانيا تبلغ مونديال روسيا 2018 بثلاثية في مرمى ألبانيا

مدريد-سانا

تأهلت إسبانيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها 3-صفر على ضيفتها ألبانيا في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة السابعة اليوم الجمعة.

ورفعت إسبانيا بطلة العالم 2010 رصيدها إلى 25 نقطة بفارق خمس نقاط عن إيطاليا صاحبة المركز الثاني التي تعادلت على ملعبها 1-1 مع مقدونيا.

وحسمت إسبانيا بطلة أوروبا 2008 و2012 الفوز بفضل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بدأها رودريغو مورينو مهاجم بلنسية الذي أحرز هدفه الدولي الأول عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 16.

وأضاف إيسكو لاعب وسط ريال مدريد الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 23 وجعل تياغو الكانتارا النتيجة 3-صفر بعدها بثلاث دقائق من ضربة رأس.

وتحطمت آمال إيطاليا في التأهل مباشرة للنهائيات بعد تعادلها 1-1 مع مقدونيا لتحتل المركز الثاني في المجموعة بـ 20 نقطة.

وضع جيورجيو كيليني إيطاليا في المقدمة قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول إلا أن أصحاب الأرض تفاجؤوا بهدف التعادل لمقدونيا الذي سجله الكسندر ترايكوفسكي في الدقيقة 77.

وضمنت تلك النتيجة لإيطاليا بشكل كبير مكاناً في الملحق الأوروبي الذي سيقام من خلال مباراتي ذهاب وإياب بحثا عن التأهل لنهائيات روسيا العام المقبل.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع للنهائيات مباشرة بينما يخوض أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثاني مباريات الملحق.