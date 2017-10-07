7 تشرن الأول 1949.. الإعلان رسمياً عن قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية

دمشق-سانا

1918- سقوط مدينة بيروت التي كانت تحت الاحتلال العثماني في أيدي الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.

1919- تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية والتي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم.

1949- كرد فعل عن قيام جمهورية ألمانيا الفيدرالية في القسم الغربي من ألمانيا الإعلان رسميا عن قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية في القسم الشرقي منها.

1960- انضمام نيجيريا للأمم المتحدة.1971- انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة.

2001- الولايات المتحدة تبدأ بشن عملية عسكرية على أفغانستان وذلك بسبب رفض حكومة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتهم الأول في هجمات 11 أيلول.

2013- جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لسنة 2013 منحت لكل من جيمس روثمان وراندي شيكمان وتوماس سودهوف.

2014- إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو وشوجي ناكامورا يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2014.

من مواليد هذا اليوم..

1885- نيلس بور.. عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922.

1939- هارولد كروتو.. عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1996.

من وفيات هذا اليوم..

1967- السيرنورمان إنجيل.. سياسي إنكليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.

1994- نيلس يرني.. عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.

أعياد ومناسبات..

يوم الملحنين في البرازيل.