7 تشرن الأول 1949.. الإعلان رسمياً عن قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية

دمشق-سانا
1918- سقوط مدينة بيروت التي كانت تحت الاحتلال العثماني في أيدي الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.
1919- تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية والتي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم.
1949- كرد فعل عن قيام جمهورية ألمانيا الفيدرالية في القسم الغربي من ألمانيا الإعلان رسميا عن قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية في القسم الشرقي منها.
1960- انضمام نيجيريا للأمم المتحدة.1971- انضمام سلطنة عمان للأمم المتحدة.
2001- الولايات المتحدة تبدأ بشن عملية عسكرية على أفغانستان وذلك بسبب رفض حكومة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتهم الأول في هجمات 11 أيلول.
2013- جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لسنة 2013 منحت لكل من جيمس روثمان وراندي شيكمان وتوماس سودهوف.
2014- إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو وشوجي ناكامورا يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لسنة 2014.
من مواليد هذا اليوم..
1885- نيلس بور.. عالم فيزياء دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922.
1939- هارولد كروتو.. عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1996.
من وفيات هذا اليوم..
1967- السيرنورمان إنجيل.. سياسي إنكليزي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933.
1994- نيلس يرني.. عالم دنماركي في علم المناعة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1984.
أعياد ومناسبات..
يوم الملحنين في البرازيل.