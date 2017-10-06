جوقة الفرح تغني في مسرح دار الأسد باللاذقية للوطن والشهيد

اللاذقية-سانا

للشهيد والوطن والانتصار … صدحت أصوات جوقة الفرح على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية مساء اليوم في احتفالية غنائية بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين.

وقدمت جوقة الفرح خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارتا الثقافة والسياحة بالتعاون مع مؤسسة عشتار 13 أغنية إلى جانب وصلة الفرح التي جاءت كباقة من الفولكلور.

وفي ذكرى الانتصار على العدو الإسرائيلي لم تغب القضية الأم “فلسطين” فكان التأكيد على أنه وبالرغم مما ابتليت به سورية طوال هذه السنوات السبع تبقى عيونها ترحل إلى زهرة المدائن “القدس” .. لأننا في سورية الأخلاق تعلمنا الحب والوفاء ولطالما كنا نريد السلام لنا ولغيرنا فنقول للقدس “ان السلام آت”.

وبعنوان الاحتفالية “كبر البحر بحبك” حضر الوطن المحروس من الله بأيدي حماة الديار .. فالوطن الذي تعب ولم يقع .. أنهك ولكنه لم يتنازل .. استنزف ولم ينضب .. صمد وفاجأ العالم .. فكان التأكيد على أنه بفضل شهدائنا القديسين نحن موجودون اليوم وندين لهم بكل شيء ونغني لهم ” زينوا الساحة”.

ومع وصلة الفرح من الفلكلور والتراث وبأغنية “ياسورية دام عزك” و” خبطة قدمكن” اختتمت الفعالية وسط تفاعل الجمهور الكبير الذي امتلأت به مدرجات المسرح .

مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم أكد في تصريح لـ”سانا” أن ذكرى انتصار حرب تشرين التحريرية هي انتصار على الطغيان والظلم وأن الجيش العربي السوري يواصل معركة العزة والشرف دفاعا عن الارض في مواجهة الإرهاب والتكفير ” لأن المعركة واحدة .. العدو واحد وأن اختلفت الأدوات”.

من جهته لفت مايسترو جوقة الفرح “رجاء امير شلبي” إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة جعلنا نركز على الأغاني الوطنية التي تحكي عن الإنسان والأرض والفرح والأمل فيما رأى عضو الجوقة “نوار النصر” ان الاحتفال بذكرى انتصار حرب تشرين بالتزامن مع انتصارات جيشنا في مواجهة الإرهاب هو بشارة خير لكل السوريين و أن نصرهم المنجز قادم.

وجوقة الفرح هي جوقة كنيسة سيدة دمشق وتضم نحو 500 منشد تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و75 سنة وهم موزعون على خمس جوقات.

حضر الحفل محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح وعدد من أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة وقيادة فرع الحزب.

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