وزير الصحة يدعو للإسراع بإنجاز المبنى الإداري الخاص بمشفى الباسل في طرطوس

دمشق_سانا

دعا وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى الإسراع بإنجاز واستكمال المبنى الإداري الخاص بمشفى الباسل في مدينة طرطوس تمهيدا لوضعه بالخدمة قريبا.

جاء ذلك خلال جولة للدكتور يازجي اليوم على عدد من المشافي في طرطوس وريفها شملت التوليد والباسل وبانياس والشيخ بدر حيث أكد ضرورة إيلاء خدمات الرعاية الصحية الاهتمام اللازم وتتبع الحالات المكتشفة من سرطان الثدي بهدف تقديم العلاج المناسب وتوفير فرص أفضل للشفاء التام.

وأشار الوزير يازجي إلى أهمية تطوير آليات العمل وإجراء الصيانات الوقائية للتجهيزات الطبية بشكل دوري والتدريب المستمر للكوادر الطبية العاملة في المشافي والمراكز الصحية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وجدولة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم لمنع حصول أي

نقص فيها.

وكان الوزير يازجي اطلع أمس على الخدمات المقدمة في عدد من مشافي اللاذقية وعملية تتبع حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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