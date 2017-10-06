النصر ساعة صبر.. عرض مسرحي غنائي بذكرى حرب تشرين التحريرية

الجمعة / 6 / 10 / 2017
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سلوتسكي:أغرامونت لم يخش الذهاب لسورية واستقالته خطوة صحيحة
2017-10-06
حزب التيار العربي:الجيش العربي السوري انتصر في حرب تشرين وسينتصر على الإرهاب
2017-10-06
آباء المجمع الأنطاكي المقدس:أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة سورية
2017-10-06
جاليتنا بروسيا وإيطاليا وسلوفاكيا والنمسا: سنبقى الحصن الحصين للوطن
2017-10-06
بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الوضع في سورية والمنطقة
2017-10-06
حزب البعث باليمن: ذكرى حرب تشرين منعطف تاريخي
2017-10-06
لافروف: محاربة الإرهاب يجب أن تترافق مع محاربة أيديولوجيته
2017-10-05
محليات
وزير الصحة يدعو للإسراع بإنجاز المبنى الإداري الخاص بمشفى الباسل في طرطوس
2017-10-06
(سلامة قلبك).. مسير رياضي في حلب
2017-10-06
الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 1 إلى 3 درجات
2017-10-06
الوزيرحيدر: سورية ترسم المشهد الأخير من الانتصار على الإرهاب
2017-10-05
قسم شرطة الميدان.. استقبال المراجعين بعد ساعات قليلة من الاعتداء الإرهابي عليه
2017-10-05
بروجردي: إيران ستواصل دعم سورية في حربها ضد الإرهاب- فيديو
2017-10-05
مجلس الشعب والقيادة القطرية لحزب البعث في ذكرى حرب تشرين: الجيش العربي السوري أذهل العالم بصموده وتضحياته
2017-10-05
رياضة
كريزان يتصدر المرحلة الثالثة من بطولة سورية الثانية لسباقات الدريفت للسيارات- فيديو
2017-10-06
انيستا يوافق على عقد “مدى الحياة” مع برشلونة
2017-10-06
بعثة منتخب سورية لكرة القدم تصل سيدني تحضيرا للقاء استراليا في إياب الملحق الآسيوي
2017-10-06
السباح عباس يفوز بالمرتبة الأولى في بطولة الجمهورية بطرطوس
2017-10-06
الأرجنتين تفشل بتحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي
2017-10-06
كيف تابع السوريون مباراة نسور قاسيون مع الكنغر الأسترالي (تقرير مصور)
2017-10-05
تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره الأسترالي في الملحق الآسيوي-فيديو
2017-10-05
مال وأعمال
ملتقى رجال وسيدات الأعمال الأول: وضع رؤى مستقبلية تواكب مرحلة إعادة الإعمار
2017-10-06
“فلاي داماس” تطلق أولى رحلاتها لطائرة الشحن
2017-10-05
سورية والجزائر تبحثان تعزيز التبادل التجاري
2017-10-05
مؤشر سوق دمشق يرتفع 75ر46 نقطة
2017-10-05
فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 8ر0 بالمئة في أيلول
2017-10-05
هيئة تطوير الغاب تخصص 975 هكتارا لزراعة المحاصيل العلفية والرعوية
2017-10-05
مشاريع خدمية وتنموية بريف حلب الشرقي.. تحسين أداء محطة الخفسة وصيانة قنوات الري
2017-10-05
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بتوجيه من الرئيس الأسد وفي ذكرى انتصار حرب تشرين.. العماد الفريج يقوم بجولة على أحد التشكيلات المقاتلة في ريف القنيطرة- فيديو
الجيش يقضي على آخر تجمعات “داعش” في ريف حمص الشرقي ويواصل عملياته ضد التنظيم الإرهابي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي
جاليتنا بروسيا وإيطاليا وسلوفاكيا والنمسا: سنبقى الحصن الحصين للوطن
هبوط اضطراري لمروحية روسية في حماة بسبب عطل فني
المقداد: صمود سورية كسر شوكة مخطط الهيمنة على المنطقة والعالم
روسيا: الوجود الأمريكي غير الشرعي يعيق عمليات الجيش السوري ضد (داعش).. أطراف معينة تحمي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي
أبناء الجولان والقنيطرة يجددون وقوفهم مع جيشهم في حربه على الإرهاب
في ذكرى تشرين التحرير.. زيارات لمقابر الشهداء ولنصبهم التذكارية- فيديو
الرئيس الأسد لـ بروجردي: أهمية تعزيز العمل السياسي بغية تحصين موقف المحور المحارب للإرهاب وتوسيعه في مواجهة المحور الآخر
النصر ساعة صبر.. عرض مسرحي غنائي بذكرى حرب تشرين التحريرية
2017-10-06
النصر ساعة صبر.. عرض مسرحي غنائي بذكرى حرب تشرين التحريرية
2017-10-06
mohamad
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وزير الصحة يدعو للإسراع بإنجاز المبنى الإداري الخاص بمشفى الباسل في طرطوس
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