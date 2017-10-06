واشنطن تعتزم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية على السودان

واشنطن- سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعتزم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية التي فرضتها واشنطن على السودان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت قولها في بيان اليوم إن ” قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع القادم في 12 من الشهر الجاري”.

من جهة أخرى ذكر مسؤولون أميركيون أنه ستبقى ” بعض العقوبات ” الموجهة ضد الخرطوم ” خصوصا في مجال الأسلحة “.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اعلن في كانون الثاني الماضي رفعا لقسم من العقوبات الأميركية على السودان التي يعود تاريخ فرضها إلى عامي 1997 و2006.

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