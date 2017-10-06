هيئات مكاتب الاتحاد الوطني لطلبة سورية تعقد اجتماعاتها في مدرج جامعة دمشق

دمشق-سانا

عقدت هيئات مكاتب الاتحاد الوطني لطلبة سورية اجتماعاتها ضمن فعاليات الدورة التنظيمية المركزية مساء اليوم بهدف الوقوف على خطط العمل خلال المرحلة القادمة برؤى وأفكار جديدة على مختلف الصعد وذلك في مدرج جامعة دمشق.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رئيس مكتب التنظيم المركزي بشار المطلق أهمية اجتماعات هيئات المكاتب في تقييم المرحلة الماضية لكل هيئة وتسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات ومعالجة الخلل والتقصير في ممارسة العمل إضافة إلى الاستماع للأفكار والرؤى الجديدة مبينا أن كل هيئة مكتب تجتمع على حدة لبلورة أفكارها بما يضمن دفع عمل الاتحاد إلى الأفضل.

وأشار المطلق إلى دور الاتحاد في المرحلة القادمة في بناء الإنسان من خلال العمل على التعبير عن مصالح الطلبة وحقوقهم العلمية والثقافية والاجتماعية والمساهمة بتطوير المناهج التعليمية والأنظمة الجامعية لافتا إلى أهمية العلم والمعرفة في بناء الأوطان وحمايتها.

بدوره ناقش رئيس مكتب الثقافة والإعلام في الاتحاد عمر الجباعي وضع المكتب والتحضيرات والنشاطات للعام الدراسي الحالي والتي تتضمن إقامة المهرجان الأدبي المركزي الثالث عشر في مدينة حلب إضافة إلى المسابقات والأيام الثقافية بالجامعات السورية واللقاءات الأدبية والحوارات الطلابية والأمسيات الشعرية لافتا إلى بذل الجهود من أجل الطلبة الذين أفشلوا بصمودهم كل محاولات إبعادهم عن مقاعد العلم والدراسة وكانوا رديفا لقواتنا المسلحة وأساسا في صمود الوطن وكسر كل المراهنات.

من جانبها أشارت عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب التعليم الخاص والمعلوماتية دارين سليمان إلى ضرورة إقامة دورات تنظيمية للطلاب لتعريفهم بفعاليات ونشاطات الاتحاد وعمله وتقديم دراسة واقعية دقيقة عن الخدمات في الجامعات الخاصة المقدمة للطلبة من كتب وانترنت وتدفئة ورسومها وغيرها لرفعها إلى وزارة التعليم العالي بما يخدم مصلحة الطلبة وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يشار إلى أن المكاتب المجتمعة هي :الثقافة والإعلام والتنظيم والتأهيل والدراسات وقضايا الطلبة والملتقيات والعمل الوطني والنشاط الرياضي والتعليم الخاص والمعلوماتية والمعاهد”.

وكانت بدأت أمس فعاليات الدورة التنظيمية المركزية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية لقيادا ت فروعه وتستمر حتى يوم غد الذي سيتضمن قيام المشاركين بحملة تبرع بالدم وزيارة لمقبرة الشهداء بمنطقة نجها بريف دمشق.

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