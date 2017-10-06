حلب تحتفل بذكرى حرب تشرين التحريرية

حلب-سانا

بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد أقيم في ملعب رعاية الشباب بحلب اليوم احتفال جماهيري تضمن عروضا عسكرية لعدد من التشكيلات المقاتلة وسلاح الجو وفقرات فنية ورياضية قدمتها كوكبة من طلائع البعث والشبيبة والاتحاد الرياضي العام وقوى الأمن الداخلي.

وقال أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار في كلمة إن “ذكرى تشرين التحرير مناسبة عظيمة ومصدر فخر واعتزاز لنا جميعا حيث حطم جيشنا الباسل أسطورة العدو الصهيوني الذي لا يقهر واقتحم تحصيناته وسطر المعجزات وحرر الأرض وصان العرض”.

وأضاف نجار إن “المعركة التي نخوضها اليوم ضد الإرهاب العالمي هي استمرار لمعركة الأمس ولا تقل عنها لأننا نحارب الإرهاب وداعميه نيابة عن كل شعوب العالم وأن ما تحقق من انتصارات حتى الآن مقدمة لانتصارنا الشامل والقريب في هذه المعركة التي يقف فيها كل أبناء شعبنا صفا واحدا وفي خندق واحد مع أبطال الجيش العربي السوري”.

كما ألقى اللواء زيد صالح رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحلب كلمة أكد من خلالها أن “الجيش العربي السوري هو مصنع الرجال وعرين البطولة وهو دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن ضد كل الأعداء” مضيفا إن “حرب تشرين التحريرية صفحة ناصعة في تاريخنا غيرت الواقع وحققت الإنتصار بإرادة الشعب والجيش والقائد”.

ولفت اللواء صالح إلى أن “الوطن هو الأغلى والأسمى وبتضحيات الشهداء يحيا الوطن وبجهود أبنائه يسير على دروب المجد والتقدم” مجددا العهد على متابعة نهج أبطال تشرين في الذود عن الوطن والتضحية في سبيله بكل غال ونفيس ليبقى الوطن حرا عزيزا شامخا منيعا.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من الضباط وأسر شهداء الجيش العربي السوري.

حضر الاحتفال محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع جامعة حلب للحزب الدكتور محمد نايف السلتي وقائد المنطقة الشمالية وقائد شرطة المحافظة ورئيس لجنة المصالحة الروسية ورئيس جامعة حلب وفعاليات رسمية وأهلية.

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