الجيش يواصل عملياته ضد تنظيم (داعش) بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ويقضي على العديد من إرهابييه في الأطراف الغربية لمدينة الميادين

دير الزور-سانا

حققت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بدير الزور إنجازا جديدا في طريقها نحو اجتثاث إرهابيي “داعش” من الريف الجنوبي الشرقي للمحافظة عبر القضاء على العديد من الإرهابيين في الأطراف الغربية لمدينة الميادين.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدات الجيش اشتبكت اليوم مع مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” في الجهة الغربية لمدينة الميادين الواقعة على مسافة 45 كم من مدينة دير الزور.

وبين المراسل أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتكبيد التنظيم التكفيري خسائر فادحة بالعتاد.

وأكد المراسل أن وحدات الجيش استعادت السيطرة على المخبز الآلي الواقع على مشارف المدينة بعد أن قضت على مجموعات “داعش” المتحصنة فيه والتي حولته إلى وكر لتخزين الأسلحة والذخيرة.

وكانت وحدات من الجيش دمرت أمس مستودعا للأسلحة ومقر اتصالات وقيادة وعدة عربات تحمل رشاشات ثقيلة خلال ضربات مركزة بالمدفعية على مواقع “داعش” في مدينة الميادين التي تعد أحد أخطر معاقل تنظيم “داعش” التكفيري في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور.

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