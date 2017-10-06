بطولة سورية الثانية لسباقات الدريفت للسيارات

الجمعة / 6 / 10 / 2017
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
جاليتنا في روسيا وإيطاليا: سنبقى الحصن الحصين للوطن
2017-10-06
بوغدانوف يبحث مع السفير الإيراني الوضع في سورية والمنطقة
2017-10-06
حزب البعث باليمن: ذكرى حرب تشرين منعطف تاريخي
2017-10-06
لافروف: محاربة الإرهاب يجب أن تترافق مع محاربة أيديولوجيته
2017-10-05
هريدي: الأوضاع في سورية تسير بالاتجاه الصحيح
2017-10-05
موسكو: 10 % مساحة الأراضي السورية الباقية تحت سيطرة داعش
2017-10-05
منتدى مناهضة الحرب الإمبريالية: واشنطن تقود الحرب على سورية
2017-10-05
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 2 إلى 4 درجات
2017-10-06
الوزيرحيدر: سورية ترسم المشهد الأخير من الانتصار على الإرهاب
2017-10-05
قسم شرطة الميدان.. استقبال المراجعين بعد ساعات قليلة من الاعتداء الإرهابي عليه
2017-10-05
بروجردي: إيران ستواصل دعم سورية في حربها ضد الإرهاب- فيديو
2017-10-05
مجلس الشعب والقيادة القطرية لحزب البعث في ذكرى حرب تشرين: الجيش العربي السوري أذهل العالم بصموده وتضحياته
2017-10-05
برعاية العماد الفريج.. افتتاح المعرض الفني (تحية إلى تشرين)-فيديو
2017-10-05
وزارة العدل تعلن أسماء الخبراء الاختصاصيين في المحاكم والدوائر القضائية
2017-10-05
رياضة
انيستا يوافق على عقد “مدى الحياة” مع برشلونة
2017-10-06
الأرجنتين تفشل بتحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي
2017-10-06
كيف تابع السوريون مباراة نسور قاسيون مع الكنغر الأسترالي (تقرير مصور)
2017-10-05
تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره الأسترالي في الملحق الآسيوي-فيديو
2017-10-05
تأهل منتخبي ألمانيا وانكلترا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
2017-10-05
بمشاركة روسية مهرجان للسباحة الطويلة في اللاذقية
2017-10-05
منتخب سورية للشباب بكرة القدم يشارك ببطولة ودية في سلطنة عمان
2017-10-05
مال وأعمال
“فلاي داماس” تطلق أولى رحلاتها لطائرة الشحن
2017-10-05
سورية والجزائر تبحثان تعزيز التبادل التجاري
2017-10-05
مؤشر سوق دمشق يرتفع 75ر46 نقطة
2017-10-05
فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 8ر0 بالمئة في أيلول
2017-10-05
هيئة تطوير الغاب تخصص 975 هكتارا لزراعة المحاصيل العلفية والرعوية
2017-10-05
مشاريع خدمية وتنموية بريف حلب الشرقي.. تحسين أداء محطة الخفسة وصيانة قنوات الري
2017-10-05
الصناعيون في القلمون يطالبون بحل مشكلات المحروقات ونقل المواد ونقص اليد العاملة
2017-10-05
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الشريط الأخباري
الجيش يواصل عملياته ضد تنظيم (داعش) بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ويقضي على العديد من إرهابييه في الأطراف الغربية لمدينة الميادين
جاليتنا في روسيا وإيطاليا: سنبقى الحصن الحصين للوطن
هبوط اضطراري لمروحية روسية في حماة بسبب عطل فني
المقداد: صمود سورية كسر شوكة مخطط الهيمنة على المنطقة والعالم
روسيا: الوجود الأمريكي غير الشرعي يعيق عمليات الجيش السوري ضد (داعش).. أطراف معينة تحمي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي
أبناء الجولان والقنيطرة يجددون وقوفهم مع جيشهم في حربه على الإرهاب
في ذكرى تشرين التحرير.. زيارات لمقابر الشهداء ولنصبهم التذكارية
كريزان يتصدر المرحلة الثالثة من بطولة سورية الثانية لسباقات الدريفت للسيارات
الرئيس الأسد لـ بروجردي: أهمية تعزيز العمل السياسي بغية تحصين موقف المحور المحارب للإرهاب وتوسيعه في مواجهة المحور الآخر
بطولة سورية الثانية لسباقات الدريفت للسيارات
2017-10-06
بطولة سورية الثانية لسباقات الدريفت للسيارات
2017-10-06
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طريقة جديدة قد تنقذ الملايين من العمى
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