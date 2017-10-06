استطلاع للرأي: 82 بالمئة من الروس راضون عن عمل بوتين

موسكو- سانا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم أن 82 بالمئة من المواطنين الروس راضون عن أداء فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية.

وذكرت سبوتنيك أنه وفقا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “الرأي العام” يومي 30 أيلول و 1 تشرين الأول في 207 مدن و 73 منطقة في روسيا فقد أجاب 82 بالمئة من الذين استطلعت اراؤهم بنعم ردا على سؤال حول ما اذا كان الرئيس الروسي يؤدي واجبه بشكل جيد أم لا وبين الاستطلاع أن 81 بالمئة من المشاركين أعربوا عن ثقتهم ببوتين.

وكانت بيانات استطلاع رأي مماثلة أجريت في كانون الثاني من هذا العام.

ومن المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في آذار المقبل على أن تبدأ الحملة الإنتخابية في كانون الأول.

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