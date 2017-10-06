المفوضيةالأوروبيةتدعوالمعنيين بالاتفاق النووي مع إيران للالتزام به

بروكسل- سانا

دعت المفوضية الأوروبية اليوم جميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي مع إيران للالتزام ببنوده.

ونقلت رويترز عن متحدثة باسم المفوضية قولها في مؤتمر صحفي في بروكسل “نتابع كل التطورات بشأن الاتفاق ونذكر بأنه اتفاق لمنع الانتشار النووي اعتمده مجلس الأمن الدولي وهو ناجح ويحقق المرجو منه بعد أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الالتزام به ثماني مرات”.

وأضافت “إنه حل قوي وطويل الأجل يكفل لكل الأطراف الضمانات اللازمة ونتوقع من جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق”.

وكانت إيران والدول الست الكبرى أعلنوا رسميا فى تموز 2015 توقيع الاتفاق حول البرنامج النووى الإيراني الذي ينص عند تنفيذه على رفع العقوبات والحظر تدريجيا عن إيران مقابل تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم.

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