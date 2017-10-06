الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 2 إلى 4 درجات

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة أما ليلا فيكون مائلا للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الجمعة السبت الأحد دمشق 29/15 30/16 27/16 القنيطرة 24/13 26/14 25/14 درعا 29/16 28/17 27/17 السويداء 25/14 27/15 25/15 حمص 28/17 29/19 26/19 حماة 30/16 31/18 29/18 الحسكة 31/15 31/16 31/16 اللاذقية 30/21 30/22 29/22 طرطوس 30/20 31/21 30/21 حلب 30/16 31/17 28/17 ادلب 29/18 30/19 27/19 دير الزور 32/18 33/19 33/19 الرقة 30/17 31/18 31/18

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency