جاليتنا في إيطاليا: انتصارات الجيش في مواجهة التنظيمات الإرهابية امتداد لانتصارات حرب تشرين

روما-سانا

أكد أبناء وممثلو الجالية السورية في إيطاليا أن ذكرى حرب تشرين التحريرية ستبقى في ذاكرة وضمير الأمة الحي شاهدا على عظمة بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري في التصدي للعدو الاسرائيلي ومخططاته وداعميه في الهيمنة على المنطقة.

وجددوا في بيان أصدروه بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية وقوفهم الى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها بدعم جهات ودول خارجية غربية وعربية حاكت خيوط هذه المؤامرة للنيل من كرامة وصمود الشعب السوري.

وشدد البيان على أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية التكفيرية أدوات الصهيونية والممولة من شيوخ وممالك النفط تشكل امتدادا لانتصاراته في حرب تشرين التحريرية وتمثل سدا منيعا في مواجهة مخططات الاستعمار الرامية للتقسيم والهيمنة.

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