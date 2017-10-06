الرئيس البوليفي: المخابرات الأميركية هي من اغتالت غيفارا لاباز

لاباز-سانا

أكد الرئيس البوليفي ايفو موراليس اليوم أن المخابرات المركزية الأميركية “سي أي إيه” اضطهدت وعذبت واغتالت الثائر ارنيستو تشي غيفارا عام 1967 في بوليفيا.

وكتب موراليس في تغريدة على الإنترنت نقلتها وكالة “فرانس برس” بمناسبة مرور خمسين عاما على رحيل غيفارا.. “التاريخ واضح .. سي أي إيه اضطهدت وعذبت واغتالت تشي غيفارا .. وتصرفت القوات البوليفية المسلحة الخاضعة للولايات المتحدة بقرار من الرئيس البوليفي حينها ريني بارينتوس”.

وكان قد تم اعتقال الثوري الأرجنتيني في 9 تشرين الأول 1967 في بوليفيا التي قدم إليها أنذاك مع خمسين من رفاقه واغتيل في اليوم التالي.

وبدأت بوليفيا اليوم برنامج تكريم لغيفارا يستمر حتى الأثنين القادم مع تظاهرات ثقافية وسياسية في قرية فاليغراندي جنوب شرق بوليفيا حيث عثر على رفاته.

وأعلن موراليس أن التظاهرة الكبرى ستنظم يوم 9 تشرين الأول الحالي في فيلاغراندي بحضور نائبي الرئيسين الكوبي والفنزويلي وأبناء غيفارا الأربعة وممثلين عن منظمات اجتماعية من الأرجنتين والبيرو.

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