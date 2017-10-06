الأمم المتحدة تدرج تحالف العدوان على اليمن ضمن قائمتها السوداء

الأمم المتحدة-سانا

أدرجت الأمم المتحدة تحالف العدوان على اليمن الذي يقوده نظام بني سعود على قائمتها السوداء اليوم بسبب مسؤوليته عن مقتل وإصابة 386 طفلا في اليمن وشن اعتداءات على عشرات المدارس والمستشفيات خلال عام 2016.

وذكرت رويترز أن التقرير أعدته فيرجينا جامبا مبعوثة الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة وصدر باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مشيرة إلى أنه “لا يخضع الدول المدرجة في القائمة السوداء لإجراءات من الأمم المتحدة ولكنه بدلا من ذلك فإنه يشهر بأطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال”.

وكانت الأمم المتحدة قامت بتحرك مماثل في العام الماضي وأدرجت تحالف بني سعود على قائمتها السوداء إلا انها أزالته نتيجة تهديدات النظام السعودي كما أقر بذلك الأمين العام للمنظمة الدولية في ذلك الوقت بان كي مون.

وكان النظام السعودي هدد بقطع التمويل عن برامج المساعدة الأممية بعدما خلص أحد تقارير المنظمة الدولية العام الفائت إلى مسؤوليته عن أغلبية القتلى من الأطفال في اليمن.

ويواصل النظام السعودي والتحالف الذي يقوده عدوانه على اليمنيين منذ أذار عام 2015 مخلفا آلاف الضحايا من المدنيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء ودمارا هائلا في الممتلكات البنى التحتية اليمنية.

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