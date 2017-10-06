النظام السعودي يعتقل 5 أشخاص بزعم ارتباطهم بـ “داعش”

الرياض-سانا

أعلنت سلطات النظام السعودي مساء اليوم أن الشرطة ضبطت خلال “عملية أمنية” خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة الرياض حسب زعمها.

ونقلت وكالة أنباء “واس” التابعة للنظام السعودي عن رئاسة أمن الدولة السعودية قولها في بيان..أن “الشرطة ألقت في إطار هذه العملية القبض على 5 أشخاص نتيجة مداهمة 3 مواقع تابعة للخلية”.

وأضاف البيان.. إن الشرطة داهمت مواقع تابعة لهذه الخلية الأول منها عبارة عن استراحة في حي الرمال شرقي الرياض ويحتوي على مصنع لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة.

يذكر أن نظام بني سعود يقوم بدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة ومدها بالمال والسلاح والإرهابيين.

وتابع البيان..أنه “كان بداخل الموقع عنصر انتحاري أقدم بعد محاصرة الموقع على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف ما أدى إلى تناثر أشلائه داخل الاستراحة واشتعال النيران فيها وفِي استراحة مجاورة لها”.

وأضاف البيان.. أن “الموقع الثاني هو عبارة عن شقة تقع في حي نمار غرب الرياض وكان بداخلها أحد العناصر وبحوزته سلاح ناري “مشيرة إلى مقتله على يد رجال الأمن.

وأشار البيان إلى أن “عدد المقبوض عليهم حتى الآن من عناصر هذه الخلية بلغ 5 أشخاص” من دون ذكر أسمائهم لافتا إلى “ضبط سلاحي رشاش كلاشنكوف وذخيرة حية وأسلاك تستخدم في التشريك ومواد كيميائية تستخدم في صناعة المتفجرات ومواد تستخدم للعبوات المتفجرة”.

ويعد نظام بني سعود المسؤول الأكبر عن تفريخ الإرهاب وانتشاره في المنطقة والعالم عبر الفكر الوهابي المتطرف الذي يتبناه ويحاول هذا النظام مؤخرا بشكل يائس البحث عن طريقة للنجاة بعد انفلات الإرهاب وانقلابه على داعميه السعوديين والغربيين على حد سواء.

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