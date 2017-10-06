مؤتمر صحفي لـ بروجردي في فندق داما روز بدمشق

الجمعة / 6 / 10 / 2017
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
هريدي: الأوضاع في سورية تسير بالاتجاه الصحيح
2017-10-05
بروجردي: إيران ستواصل دعم سورية في حربها ضد الإرهاب- فيديو
2017-10-05
منتدى مناهضة الحرب الإمبريالية: واشنطن تقود الحرب على سورية
2017-10-05
السفير آلا: سورية أبدت جدية والتزاما بمساري جنيف وأستانا
2017-10-04
روحاني: هدفنا القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار في سورية والعراق
2017-10-04
عماروف: إرهابيو “داعش” يفرون من سورية والعراق
2017-10-04
موسكو: واشنطن تزود “داعش” بإحداثيات دقيقة
2017-10-04
محليات
الوزيرحيدر: سورية ترسم المشهد الأخير من الانتصار على الإرهاب
2017-10-05
قسم شرطة الميدان.. استقبال المراجعين بعد ساعات قليلة من الاعتداء الإرهابي عليه
2017-10-05
وزارة العدل تعلن أسماء الخبراء الاختصاصيين في المحاكم والدوائر القضائية
2017-10-05
قوى الأمن الداخلي تحتفل بذكرى حرب تشرين التحريرية
2017-10-05
إعلان أسماء الناجحين في مسابقة حملة شهادة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية
2017-10-05
التربية وشبيبة الثورة تكرمان متفوقي التعليم الأساسي والثانوي ومدرسيهم-فيديو
2017-10-05
في ذكرى حرب تشرين.. مهرجان خطابي في القنيطرة واحتفالية بدرعا: سورية انتصرت على الإرهاب
2017-10-05
رياضة
بالصور.. السوريون يتابعون مباراة سورية واستراليا في الساحات
2017-10-05
تأهل منتخبي ألمانيا وانكلترا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
2017-10-05
تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره الأسترالي في الملحق الآسيوي-فيديو
2017-10-05
بمشاركة روسية مهرجان للسباحة الطويلة في اللاذقية
2017-10-05
الصربي ماتيتش يقترب من تدريب منتخب سورية لكرة السلة
2017-10-05
منتخب سورية للشباب بكرة القدم يشارك ببطولة ودية في سلطنة عمان
2017-10-05
خياطة: مشروع البطل الأولمبي هدف استراتيجي للاتحاد الرياضي
2017-10-05
مال وأعمال
سورية والجزائر تبحثان تعزيز التبادل التجاري
2017-10-05
مؤشر سوق دمشق يرتفع 75ر46 نقطة
2017-10-05
فاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية 8ر0 بالمئة في أيلول
2017-10-05
هيئة تطوير الغاب تخصص 975 هكتارا لزراعة المحاصيل العلفية والرعوية
2017-10-05
مشاريع خدمية وتنموية بريف حلب الشرقي.. تحسين أداء محطة الخفسة وصيانة قنوات الري
2017-10-05
الصناعيون في القلمون يطالبون بحل مشكلات المحروقات ونقل المواد ونقص اليد العاملة
2017-10-05
إعادة تأهيل المراجل في شركة سكر حمص
2017-10-05
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الشريط الأخباري
برعاية العماد الفريج.. افتتاح المعرض الفني التشكيلي “تحية إلى تشرين”
وزارة العدل تعلن أسماء الخبراء الاختصاصيين في المحاكم والدوائر القضائية
الدفاع الروسية: مساحة الأراضي السورية الباقية تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي تقلصت لأقل من 10 بالمئة
تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره الأسترالي في الملحق الآسيوي-فيديو
نداف في الدورة التنظيمية المركزية لاتحاد الطلبة: ما يشاع حول تصنيف الجامعات السورية محاولة لتشويه سمعتها
لافروف: محاربة الإرهاب يجب أن تأتي بالتوازي مع محاربة أيديولوجيته المتطرفة
“فلاي داماس” تطلق أولى رحلاتها لطائرة الشحن
الرئيس الأسد لـ بروجردي: أهمية تعزيز العمل السياسي بغية تحصين موقف المحور المحارب للإرهاب وتوسيعه في مواجهة المحور الآخر
الجيش يواصل تقدمه باتجاه مدينة الميادين ويسيطر على 5 قرى بريف حمص الشرقي
عودة مئات العائلات المهجرة إلى قرية فليطة بالقلمون الغربي
مؤتمر صحفي لـ بروجردي في فندق داما روز بدمشق
2017-10-05
مؤتمر صحفي لـ بروجردي في فندق داما روز بدمشق
2017-10-05
mohamad
سابق
مديرية الصحة باللاذقية تقيم الندوة الفصلية الثانية لطب الجلد
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