مديرية الصحة باللاذقية تقيم الندوة الفصلية الثانية لطب الجلد

اللاذقية-سانا

أقامت مديرية الصحة باللاذقية بالتعاون مع الجمعية العربية السورية لطب الجلد اليوم الندوة الفصلية الثانية لطب الجلد بمشاركة أغلب الجامعات السورية وحشد من الأطباء المختصين في فندق لاميرا السياحي.

وركزت محاضرات اليوم في الندوة التي تستمر يومين على طب الجلد الإسعافي الليزر وتطبيقاته وعلاجية تكميلية في بعض الأمراض الجلدية ومبادئ جراحة السرطانات الجلدية والتظاهرات الجلدية عند مرضى الإيدز.

وأكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن المؤتمرات والندوات الطبية ما هي إلا شكل من أشكال الإصرار على العطاء والإسهام في الحضارة مبينا أنها تحمل دلالات أن الشعب السوري حي ومثقف وحضاري ومحب للحياة.

وأوضح رئيس الجمعية السورية لطب الجلد الدكتور هيثم الحسيني أهمية اللقاءات العلمية في خلق أجواء حية من التواصل العلمي والثقافي والاجتماعي بين زملاء الاختصاص الواحد إضافة إلى عرض نتائج الدراسات وخبرة السنوات على الجيل الجديد والإطلاع على آخر المستجدات الطبية التقنية والدوائية.

يشار إلى أن المحاضرات غدا ستتناول “الثعلب البقية” عند الأطفال العلاجات الحديثة لـ “ذئبة الحمامية” وزراعة الخلايا الصباغية في علاج البهاق إضافة إلى عدد من ورشات العمل السريري.

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