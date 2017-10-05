حزب الأحرار النمساوي المعارض يحذر من عودة الإرهابيين إلى أوروبا

فيينا-سانا

حذر رئيس حزب الأحرار اليميني النمساوي المعارض هاينز كريستيان شتراخة من عودة الإرهابيين إلى النمسا معربا عن قلقه من وصولهم إلى قلب القارة الأوروبية.

وكان وزير الداخلية النمساوية فولفغانغ سفوبودا دعا مطلع العام الجاري خلال لقائه وزير داخلية مالطا في النمسا إلى محاربة الإرهاب بشكل صارم نظرا لخطورته على أوروبا.

وقال شتراخه في تصريح نقلته صحيفة الكرونه تسايتونغ النمساوية اليوم إن “الحكومة النمساوية مسؤءولة عن تقصيرها في حماية الحدود” والائتلاف الحاكم “لا يمتلك الارادة والرغبة في حماية المواطن من خطر الإرهاب والتطرف وعودة الارهابيين الى النمسا”.

وأشارت الصحيفة الى تواجد 300 متطرف في النمسا وضعتهم الحكومة تحت المراقبة وتعتبرهم من الاشخاص الذين يشكلون خطراً على الأمن والمجتمع.

من جهته شكك مدير مكتب مكافحة الارهاب السابق في فيينا غيرت بولي بحقيقة الأرقام التي ذكرتها أجهزة الأمن الأوروبية حول وجود ثلاثة آلاف إرهابي عادوا الى أوروبا ممن قاتل في سورية والعراق موضحاً أن الأعداد الحقيقية أكبر بكثير مما ذكر ومحذراً بأنهم الخطر الأكبر على أمن واستقرار القارة.

وكان تقرير أوروبي حذر في اب الماضي من عودة نحو ثلاثة آلاف من إرهابيي تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة إلى أوروبا مشيرا إلى أنه أكثر من 42 ألف إرهابي من 120 دولة انضموا إلى تنظيم “داعش” في الفترة ما بين عامي 2011 و2016 بينهم أكثر من خمسة آلاف من دول أوروبية قتل 20 بالمئة منهم في المعارك ونحو 30 إلى 35 بالمئة عادوا إلى بلادهم بينما لا يزال 50 بالمئة منهم في سورية والعراق .

وتشهد الدول الأوروبية حالة استنفار أمني تحسبا لوقوع هجمات إرهابية جديدة على غرار تلك التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وجاءت نتيجة تجاهل مسؤولي هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه.

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