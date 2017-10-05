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الشؤون الاجتماعية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة حملة شهادة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية

2017-10-05

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم أسماء الناجحين في المسابقة التي أعلنت عنها في أيار الماضي للتعاقد مع عدد من حملة شهادة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية للعمل لدى الوزارة ومديرياتها في عدة محافظات بموجب عقود سنوية.

وكانت الوزارة أجرت الامتحان التحريري في الـ29 من تموز الماضي وتقدم له 92 شخصا نجح منهم 51 من مختلف المحافظات تقدموا للامتحان الشفهي في الـ 30 من آب الماضي.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه يمكن للراغبين الاطلاع على أسماء الناجحين عبر موقع الوزارة وصفحتها على الفيس بوك ومديرياتها بالمحافظات.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت في أيار الماضي عن حاجتها لتعيين 89 شخصا من حملة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية على أن يخصص نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام.

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