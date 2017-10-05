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عــاجــل هدف التعادل لمنتخب سورية لكرة القدم على نظيره الأسترالي من ركلة جزاء يسجله عمر السومة

وزير الموارد المائية يتفقد سير العمل في المشاريع الخدمية بريف حلب الشرقي

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