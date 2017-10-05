وزير الموارد المائية يتفقد سير العمل في المشاريع الخدمية بريف حلب الشرقي

الخميس / 5 / 10 / 2017
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
منتدى مناهضة الحرب الإمبريالية: واشنطن تقود الحرب على سورية
2017-10-05
السفير آلا: سورية أبدت جدية والتزاما بمساري جنيف وأستانا
2017-10-04
روحاني: هدفنا القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار في سورية والعراق
2017-10-04
عماروف: إرهابيو “داعش” يفرون من سورية والعراق
2017-10-04
موسكو: واشنطن تزود “داعش” بإحداثيات دقيقة
2017-10-04
صفوي: محور المقاومة سطر الانتصارات في سورية والعراق
2017-10-04
بوتين يدعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص محاربة الإرهاب
2017-10-04
محليات
الشؤون الاجتماعية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة حملة شهادة المعهد التقاني للخدمة الاجتماعية
2017-10-05
التربية وشبيبة الثورة تكرمان متفوقي التعليم الأساسي والثانوي ومدرسيهم
2017-10-05
في ذكرى حرب تشرين.. مهرجان خطابي في القنيطرة واحتفالية بدرعا: سورية انتصرت على الإرهاب
2017-10-05
جيش التحرير الفلسطيني: حرب تشرين المجيدة كانت فاتحة انتصارات عظيمة لاحقة
2017-10-05
الخارجية: تعديل مواعيد المقابلات الشفهية لمسابقة تعيين إداريين بوظيفة معاون رئيس ديوان
2017-10-05
فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية
2017-10-05
بروجردي يلتقي صباغ والمعلم: إيران ستقف إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار كما كانت معها في مواجهة الإرهاب- فيديو
2017-10-04
رياضة
نسور قاسيون يواجهون الكنغر الأسترالي
2017-10-05
الصربي ماتيتش يقترب من تدريب منتخب سورية لكرة السلة
2017-10-05
منتخب سورية للشباب بكرة القدم يشارك ببطولة ودية في سلطنة عمان
2017-10-05
خياطة: مشروع البطل الأولمبي هدف استراتيجي للاتحاد الرياضي
2017-10-05
حطين يتعادل مع الكرامة في دورة الانتصار الكروية الودية
2017-10-05
نسور قاسيون في مباراة التحدي أمام المنتخب الأسترالي
2017-10-05
محمد هزاع.. تميز في سباقات ألعاب القوى بعد عام على ممارستها
2017-10-05
مال وأعمال
وزير الاقتصاد يبحث مع السفير الجزائري إمكانيات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين
2017-10-05
هيئة تطوير الغاب تخصص 975 هكتارا لزراعة المحاصيل العلفية والرعوية
2017-10-05
مشاريع خدمية وتنموية بريف حلب الشرقي.. تحسين أداء محطة الخفسة وصيانة قنوات الري
2017-10-05
الصناعيون في القلمون يطالبون بحل مشكلات المحروقات ونقل المواد ونقص اليد العاملة
2017-10-05
إعادة تأهيل المراجل في شركة سكر حمص
2017-10-05
استلام 2900 طن من محصول العنب بحمص
2017-10-05
مؤشر سوق دمشق يرتفع 39.37 نقطة وقيمة التداولات 21.082 مليون ليرة
2017-10-04
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