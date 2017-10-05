قتيلان وأربعة جرحى بإنفجار سيارة مفخخة شمال بغداد

بغداد-سانا

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون على الأقل اليوم بإنفجار سيارة مفخخة شمال بغداد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله إن “الحصيلة الأولية لإنفجار سيارة مفخخة في منطقة الحسينية بلغت قتيلين وأربعة مصابين”.

وأضاف المصدر إن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان”.

من جهة ثانية أفاد مصدر في الشرطة بأن “مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة صوب مدني بالقرب من علوة جميلة بمدينة الصدر شرق بغداد ما أسفر عن مقتله في الحال”.

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت اليوم مقتل ضابط عراقى وإصابة أربعة آخرين جراء إنفجار عبوة ناسفة غرب الأنبار كما قتل ثلاثة عراقيين جراء تفجير منزل مفخخ جنوب مدينة الفلوجة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي الذي قام بتفخيخ منازل تلك المنطقة قبل تحريرها.

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