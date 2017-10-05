الأمم المتحدة تتخذ اجراءات لوضع نظام آل سعود على قائمتها السوداء

نييورك-سانا

أكدت الأمم المتحدة أن ممارسات النظام السعودي والتحالف الذي يقوده تسهم بشكل فعلي في إدراجه على قائمتها السوداء السنوية المتعلقة بمنتهكي حقوق الأطفال على خلفية عدوانه على اليمنيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمم المتحدة قولها في وثيقة صادرة عنها أنها “اتخذت الاجراءات اللازمة” لإدراج التحالف الذي يقوده هذا النظام “على قائمتها السوداء الصادرة سنويا نظرا لممارساته وأفعاله وإقدامه على قتل وتشويه الأطفال وتسببه بقتل 683 من الأطفال ومسؤوليته أيضا عن 38 حادثة وهجمات على مدارس ومستشفيات خلال العام 2016 في إشارة إلى اعتداءات وغارات نفذها هذا النظام والتحالف الذي يقوده خلال عدوانه على اليمنيين في تلك الفترة.

ومن المقرر أن يتم إرسال التقرير النهائي واللائحة المذكورة إلى مجلس الأمن الدولي غدا قبل نشره في اليوم التالي بينما سيعقد المجلس جلسة مناقشة حول مصير الأطفال والنزاعات المسلحة في 31 تشرين الأول الحالي.

وكانت الأمم المتحدة قامت بتحرك مماثل في العام الماضي وأدرجت تحالف بني سعود على قائمتها السوداء إلا أنها إزالته نتيجة تهديد النظام السعودي كما أقر بذلك الأمين العام للمنظمة الدولية في ذلك الوقت بان كي مون.

وكان النظام السعودي هدد بقطع التمويل عن برامج المساعدة الأممية بعدما خلص أحد تقارير المنظمة الدولية العام الفائت إلى مسؤوليته عن أغلبية القتلى من الأطفال في اليمن.

ويواصل النظام السعودي والتحالف الذي يقوده عدوانه على اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفا آلاف الضحايا من المدنيين أغلبيتهم من الأطفال والنساء ودمارا هائلا في الممتلكات البنى التحتية اليمنية.

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