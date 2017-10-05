قاسمي:التدخل الأمريكي بالعالم مهد لنشاطات عصابات الإتجار بالبشر

طهران-سانا

أكد المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي اليوم أن سياسات التدخل الأميركي في العالم وخاصة في غرب آسيا وأفريقيا مهدت لنشاطات عصابات الإتجار بالبشر.

وشدد قاسمي على أن التقرير الأمريكي بشأن الإتجار بالبشر يستند إلى معلومات غير موثوقة ويتضمن اتهامات واهية وباطلة لإيران مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول عبر هذه الاجراءات حرف الرأي العام العالمي عن دوره ومسؤوليته تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بهذا الموضوع.

ولفت قاسمي إلى رفض إيران التام للاجراءات الأمريكية الخاصة بإعداد التقارير غير الحقيقية في هذا المجال وتوجيه الإتهامات إلى الدول المستقلة الأخرى مذكرا بأن الاجراءات التنفيذية والقانونية الواسعة التي اتخذتها بلاده حازت تأييد المنظمات المعنية التابعة للأمم المتحدة.

ودعا المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية إلى ضرورة الاهتمام بالأسباب الأساسية والجذرية لتهريب البشر والإتجار بهم وخاصة التدخلات الأجنبية والصراعات المسلحة مؤكدا أن “سياسات التدخل الأمريكي المزعزعة للاستقرار على الصعيد العالمي وخاصة في غرب آسيا وأفريقيا مهدت لاتساع نطاق نشاطات العصابات الدولية المتاجرة بالبشر”.

واعتبر قاسمي أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول دعوة المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بعدم دعم تقديم التسهيلات إلى إيران من الناحية القانونية تبين عدم اطلاعه على سير الأمور في المنظمات الدولية وينم عن تدخل سافر في شؤون هذه المنظمات ومساسا بكيانها القانوني الحقوقي الدولي المستقل.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency