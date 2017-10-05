زيارة بروجردي والوفد البرلماني المرافق إلى محافظة حلب

الخميس / 5 / 10 / 2017
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عماروف: إرهابيو “داعش” يفرون من سورية والعراق
2017-10-04
صفوي: محور المقاومة سطر الانتصارات في سورية والعراق
2017-10-04
بوتين يدعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص محاربة الإرهاب
2017-10-04
دعموش: محور المقاومة وحلفاؤه مصممون على اجتثاث الإرهاب في سورية
2017-10-04
الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية تدين العمل الإرهابي بحي الميدان
2017-10-04
وزير الدفاع الايراني: حل الأزمة في سورية سياسي
2017-10-03
عبد اللهيان:انتصارات سورية تنبئ بنهاية “داعش”
2017-10-03
محليات
صباغ: انتصارات الجيش العربي السوري غيرت المواقف الدولية تجاه ما يحدث في سورية
2017-10-04
سورية وبيلاروس تبحثان تعزيز التعاون في المجالين الإغاثي والإنساني
2017-10-04
مجلس الشعب: الحفاظ على وحدة العراق ورفض أي محاولة لفصل أي جزء من أراضيه
2017-10-04
مدرستي بيتي… حملة تطوعية لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع وزارة التربية-فيديو
2017-10-04
مخلوف والوز يبحثان مع وفد المجلس النرويجي للاجئين آفاق التعاون
2017-10-04
8 الجاري بدء التسجيل في الموسم الجديد لمنافسات الأولمبياد العلمي السوري
2017-10-04
الأرصاد: الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا وفرصة لزخات من المطر فوق المناطق الساحلية
2017-10-04
رياضة
نسور قاسيون يواصلون الحلم نحو مونديال روسيا-فيديو
2017-10-04
عزام ضاهر يقطع 20 كم سباحة من جبلة إلى اللاذقية
2017-10-03
تعادل الاتحاد مع جبلة في دورة الانتصار الكروية
2017-10-03
اكتمال صفوف نسور قاسيون.. تمارين نوعية لخطي الدفاع والهجوم
2017-10-03
فوز الكرامة على الطليعة وحطين على الفتوة في دورة الانتصار الكروية
2017-10-02
بمشاركة 22 لاعبا.. نسور قاسيون يستعدون للقاء الكنغر الأسترالي بانتظار وصول صومي
2017-10-02
منتخب حمص أولا في كأس الجمهورية لألعاب القوى
2017-10-02
مال وأعمال
مؤشر سوق دمشق يرتفع 39.37 نقطة وقيمة التداولات 21.082 مليون ليرة
2017-10-04
مناقشة الدور التنموي للتأمين.. مطالبات بتقديم منتجات حقيقية تلائم ظروف المواطنين
2017-10-04
ملتقى رجال وسيدات الأعمال الأول يطلق فعالياته الجمعة المقبل
2017-10-04
الاقتصاد تسمح بتصدير جميع أنواع الصوف دون قيد
2017-10-04
توقعات بإنتاج 212 طنا من القطن في منطقة الغاب
2017-10-04
مؤشر سوق دمشق يرتفع 15ر31 نقطة
2017-10-03
مؤسسات التنشئة والموارد البشرية في ندوة الثلاثاء الاقتصادي
2017-10-03
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اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس خميس يناقش التحضيرات النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية للجانبين
السفير آلا: الحكومة السورية أبدت جدية والتزاما بمساري جنيف وأستانا وقامت بما يلزم من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإنجاحهما
بروجردي يلتقي صباغ والمعلم: إيران ستقف إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار كما كانت معها في مواجهة الإرهاب- فيديو
الجيش العربي السوري يسيطر على 4 قرى بريف حمص الشرقي وسلاح الجو يقضي على عدد كبير من إرهابيي “داعش” في دير الزور ويدمر لهم عشرات الآليات بريف حماة الشرقي
مصور سوري يحصد جوائز دولية لرصده آثار ما تتعرض له سورية من إرهاب
روحاني: هدفنا القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار في سورية والعراق
موسكو: التحالف الدولي في سورية غير شرعي.. واشنطن تزود “داعش” بإحداثيات دقيقة.. التنظيمات الإرهابية تفقد السيطرة على مواقعها
صباغ: انتصارات الجيش العربي السوري غيرت المواقف الدولية تجاه ما يحدث في سورية
سورية وبيلاروس تبحثان تعزيز التعاون في المجالين الإغاثي والإنساني
مجلس الشعب: الحفاظ على وحدة العراق ورفض أي محاولة لفصل أي جزء من أراضيه
زيارة بروجردي والوفد البرلماني المرافق إلى محافظة حلب
2017-10-04
زيارة بروجردي والوفد البرلماني المرافق إلى محافظة حلب
2017-10-04
mohamad
سابق
أحدث طائرة استطلاع روسية ستحلق في الجو قبل نهاية العام الجاري
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اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس خميس يناقش التحضيرات النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية للجانبين
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