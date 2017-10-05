الخامنئي: القضاء على داعش يتم عبر قرارات جديةوبرامج بعيدةالمدى

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي وبقية التنظيمات الإرهابية يتحقق من خلال برامج بعيدة المدى وعبر اتخاذ قرارات جدية وسريعة لمواجهتها.

وقال الخامنئي خلال لقائه رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم: ” إن قضية داعش والتكفيريين لا تنتهي بهذه البساطة ومن خلال هذا التعاون الإيراني التركي فحسب وإنما تحتاج إلى برامج بعيدة المدى وحقيقية ويجب النظر بنظرة بعيدة واستراتيجية واتخاذ قرارات جدية

وسريعة في إطار واحد لمواجهتها”.

من جهة أخرى اشار الخامنئي إلى المصالح الأمريكية والصهيونية من إجراء الاستفتاء لانفصال إقليم “كردستان” في شمال العراق محذرا من أن ” الكيان الصهيوني يسعى وراء إنشاء إسرائيل جديدة ” في المنطقة” .

وقال خامنئي: إن ” استفتاء إقليم كردستان العراق خيانة للمنطقة ويؤدي لتهديد مستقبله وعلى إيران وتركيا القيام بأي خطوة ممكنة لمواجهته” مضيفا.. ” على حكومة العراق التعامل بجدية مع الاستفتاء في إقليم كردستان واتخاذ القرارات وتنفيذها”.

ولفت الخامنئي إلى المشاكل الجادة التي يواجهها العالم الإسلامي من شرق آسيا إلى ميانمار وحتى شمال افريقيا وقال: ” أمام هذه المشاكل.. إذا توصلت إيران وتركيا إلى اتفاق بشأن قضية ما فأنه من المؤكد أن يؤتي هذا الاتفاق ثماره وسيكون لصالح البلدين والعالم الإسلامي”.

ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى التعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا وقال: إنه ” رغم وجود الفرص والإمكانيات الواسعة لبناء علاقات شاملة بين إيران وتركيا إلا أننا لم نشهد في السنوات الأخيرة أي تقدم في مستوى العلاقات بينهما”.

من جانبه قال رئيس النظام التركي خلال اللقاء الذي حضره الرئيس الإيراني حسن روحاني: أن ” الولايات المتحدة وفرنسا و”إسرائيل” يريدون تفتيت منطقة الشرق الأوسط ويحاولون بشتى السبل استغلال الوضع لمصلحتهم وأنهم يفكرون بنفس الشيء لسورية أيضا ” متناسيا دور نظامه في دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية التي سفكت دماء السوريين.

وتحدث أردوغان عن ” ضرورة تشكيل اتحاد قوي بين إيران وتركيا في المنطقة ” مشيرا إلى ” أهمية أن تتخذ إيران وتركيا والعراق اجراءات مشتركة ومتزامنة بشأن قضية استفتاء كردستان العراق”.

وشكل نظام أردوغان طيلة سنوات الداعم الأساسي للتنظيمات الإرهابية في سورية ولا سيما تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة وأقام لهما معسكرات تدريب على أراضيه ومدها بمختلف صنوف الأسلحة وسهل دخول آلاف الإرهابيين الأجانب غلى سورية عبر أراضيه كما قام بالتدخل المباشر لحمايتها.

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